POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 12-Jähriger - jetzt mit Bild

Gießen (ots)

Butzbach: Seit Montag, 25.08.2025, gg. 15:00 Uhr, wird der 12-jährige Manuel Alexander Schleifer vermisst. Er ist ca. 160 cm groß, schlank,hat kurze dunkelblonde Haare und war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, langer Hose und führt einen Rucksack mit sich. Er benötigt ärztliche Hilfe. Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033/7043-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich im Anhang.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

