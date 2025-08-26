Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 12-Jähriger - jetzt mit Bild
Gießen (ots)
Butzbach: Seit Montag, 25.08.2025, gg. 15:00 Uhr, wird der 12-jährige Manuel Alexander Schleifer vermisst. Er ist ca. 160 cm groß, schlank,hat kurze dunkelblonde Haare und war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, langer Hose und führt einen Rucksack mit sich. Er benötigt ärztliche Hilfe. Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033/7043-0) oder jede andere Polizeidienststelle.
Ein Foto des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich im Anhang.
T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)
