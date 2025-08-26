Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige aus Cölbe

Cölbe: Seit Montagmorgen, 25. August 2025, wird die 12-jährige Emanuela Farkas vermisst. Emanuela ist ca. 160 cm groß, schlank, hat dunkelblonde schulterlange Haare und blaue Augen. Zuletzt war die Vermisste bekleidet mit einem dunkeln Oversizepullover, einer Grauen Hose und lilafarbenen Nike-Schuhen. Wer hat Emanuela Farkas seit dem Morgen des 25.08.2025 gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polzei in Marburg (Tel. 06421-4060) sowie jede andere Polizeidienststelle.

