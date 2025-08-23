Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Gießen: 50-Jähriger aus Reiskirchen vermisst
Gießen (ots)
Seit Dienstag, 19.08.2025, gg. 17.00 Uhr, wird der 50-jährige Adam Klak aus Reiskirchen- OT Burkardsfelden vermisst.
A. Klak wird beschrieben als 187 cm groß, 187 cm groß, schlanke Statur, kurze, grau melierte Haare. Bekleidet mit einer Tarnhose, einem weißen T-Shirt, gestreiften Socken und Sandalen / Schlappen, führt einen Rucksack bei sich
Wert hat A. Klak nach seinem Verschwinden gesehen und/oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?
Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Tel. 06401/91430 oder an jede andere Polizeidienststelle.
Ein Lichtbild des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche ist angefügt.
J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell