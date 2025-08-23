Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 50-Jähriger aus Reiskirchen vermisst

Gießen (ots)

Seit Dienstag, 19.08.2025, gg. 17.00 Uhr, wird der 50-jährige Adam Klak aus Reiskirchen- OT Burkardsfelden vermisst.

A. Klak wird beschrieben als 187 cm groß, 187 cm groß, schlanke Statur, kurze, grau melierte Haare. Bekleidet mit einer Tarnhose, einem weißen T-Shirt, gestreiften Socken und Sandalen / Schlappen, führt einen Rucksack bei sich

Wert hat A. Klak nach seinem Verschwinden gesehen und/oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Tel. 06401/91430 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Ein Lichtbild des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche ist angefügt.

J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell