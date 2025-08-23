PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 50-Jähriger aus Reiskirchen vermisst

  • Bild-Infos
  • Download

Gießen (ots)

Seit Dienstag, 19.08.2025, gg. 17.00 Uhr, wird der 50-jährige Adam Klak aus Reiskirchen- OT Burkardsfelden vermisst.

   A. Klak wird beschrieben als 187 cm groß, 187 cm groß, schlanke 
      Statur, kurze, grau melierte Haare. Bekleidet mit einer 
      Tarnhose, einem weißen T-Shirt, gestreiften Socken und Sandalen
      / Schlappen, führt einen Rucksack bei sich

Wert hat A. Klak nach seinem Verschwinden gesehen und/oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Tel. 06401/91430 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Ein Lichtbild des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche ist angefügt.

   J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

