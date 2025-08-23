Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisster 13-Jähriger aus Laubach
Gießen (ots)
Laubach: Seit den Morgenstunden des Freitag, 22.08.2025, wird der 13-Jährige Ensar Dobra vermisst. Ensar ist 160-165 cm groß, hat dunkles Haar und ist sehr schlank. Bekleidet ist der Vermisste mit einer dunklen Jeans und einem dunklen T-Shirt. Wer hat Ensar seit dem 22.08.2025 gesehen? Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg (Tel: 06401-91430) oder jede andere Polizeidienststelle.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell