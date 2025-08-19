PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Suche nach vermisstem 19-Jährigen

POL-GI: Wetteraukreis: Suche nach vermisstem 19-Jährigen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Gießen (ots)

Bad Vilbel: Seit Dienstag, 19.08.2025, gg. 14.30 Uhr wird Jason Ryan SCHRÖFFEL von seiner Wohnanschrift in Bad Vilbel vermisst. Zur Personenbeschreibung: er ist ca. 175cm groß, schlank, hat grüne Augen und dunkelblondes Haar. Er trägt vermutlich ein dunkelblaues T-Shirt, eine dunkelblaue kurze Hose und dunkle Sneaker. Er führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Jason Ryan benötigt medizinische Hilfe. Evtl. hält er sich im Raum Frankfurt am Main auf. Wer hat Jason Ryan nach seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel. 06101/54600).

Fotos des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche sind als Anlagen beigefügt.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren