POL-GI: Wetteraukreis: Suche nach vermisstem 19-Jährigen

Gießen (ots)

Bad Vilbel: Seit Dienstag, 19.08.2025, gg. 14.30 Uhr wird Jason Ryan SCHRÖFFEL von seiner Wohnanschrift in Bad Vilbel vermisst. Zur Personenbeschreibung: er ist ca. 175cm groß, schlank, hat grüne Augen und dunkelblondes Haar. Er trägt vermutlich ein dunkelblaues T-Shirt, eine dunkelblaue kurze Hose und dunkle Sneaker. Er führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Jason Ryan benötigt medizinische Hilfe. Evtl. hält er sich im Raum Frankfurt am Main auf. Wer hat Jason Ryan nach seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel. 06101/54600).

Fotos des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche sind als Anlagen beigefügt.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

