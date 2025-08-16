Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Suche nach vermisster 14-Jähriger

Gießen (ots)

Limeshain: Seit Freitag, 15.08.2025, gg. 23:55 Uhr, wird die 14-jährige Amelia Kaszyc vermisst. Sie ist ca. 173cm groß, von schlanker Statur, hat lange blonde Haare und war zuletzt dunkel gekleidet. Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042-96480) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstenfahndung befindet sich im Anhang.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

