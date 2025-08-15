Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Kreis Gießen: Die 74-jährige Roswitha Lorenz aus Lollar vermisst

Gießen (ots)

Lollar: Seit Freitag, 15.08.2025, 00:00 Uhr wird die 74-jährige Roswitha Lorenz aus dem AWO-Alten- und Pflegeheim vermisst. Roswitha Lorenz kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170cm, normale Statur, mittelblonde Haare zum Pagenschnitt. Sie Läuft mit einem Rollator in gebückter Haltung und trägt ein helles Oberteil und eine dunkle Hose.

Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an die Polizeistation Gießen (Tel.: 0641-70063755) oder jede andere Polizeidienststelle.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

