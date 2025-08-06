PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 13-jähriger Artem Istomin aus Büdingen vermisst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 13-jähriger Artem Istomin aus Büdingen vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Gießen (ots)

Seit Dienstag, 05.08.2025 gg. 22.00 Uhr wird der 13-jährige Artem Istomin aus Büdingen vermisst. Der 13-jährige ist ca. 180 cm groß, sehr schlank und trägt kurze braune Haare. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass er vermutlich ein kurze schwarze Hose und silberfarbene Nike Schuhe trägt. Wer hat Artem Istomin gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter der Tel.: 06042/96480 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren