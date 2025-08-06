Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 13-jähriger Artem Istomin aus Büdingen vermisst

Gießen (ots)

Seit Dienstag, 05.08.2025 gg. 22.00 Uhr wird der 13-jährige Artem Istomin aus Büdingen vermisst. Der 13-jährige ist ca. 180 cm groß, sehr schlank und trägt kurze braune Haare. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass er vermutlich ein kurze schwarze Hose und silberfarbene Nike Schuhe trägt. Wer hat Artem Istomin gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter der Tel.: 06042/96480 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

