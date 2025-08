POL-GI: WEtteraukreis: Suche nach vermisstem 13-Jährigen!

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

Büdingen: Seit Freitag, 01.08.2025, gg. 16.30 Uhr wird der 13-jährige Artem ISTOMIN aus Büdingen vermisst. Er wurde zuletzt am 01.08.2025, gg. 09.00 Uhr in Ffm gesehen. Vermutlich hält er sich auch dort im Stadtgebiet auf. Zur Beschreibung: männlich, ca. 180 cm, kurze braune Haare, schlanke (schlaksige) Statur. Er ist mutmaßlich wie folgt bekleidet: schwarze kurze Hose, graue/silberfarbene Nike-Turnschuhe, kleine rote Umhängetasche. Wer hat Artem seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel. 06042-96480) oder jede andere Pollizeidienststelle.

Ein Foto des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche ist als Anlage beigefügt.

