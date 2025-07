Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Suche nach vermisster 79-Jähriger

Butzbach: Seit Freitag, 11.07.2025, gegen 15:00 Uhr, wird die 79-jährige Heidi Kleiner vermisst. Frau Kleiner wird wie folgt beschrieben: 165 cm groß; dunkelblondes/braunes, schulterlanges, dichtes Haar; sie trägt eine Brille. Bekleidet ist Frau Kleiner mit einer hellen Hose und einem blau-weißen Oberteil. Sie wurde letztmalig in Butzbach in der Taunusstraße gesehen. Sie ist vermutlich zu Fuß mit einem Rollator unterwegs und nicht orientiert. Wer hat Frau Kleiner nach ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033/7043-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

