POL-GI: Gießen - 68-Jähriger aus katholischem Krankenhaus vermisst

Gießen (ots)

Gießen: Seit Montag, 07.07.2025, 11:25 Uhr wird der 68-jährige Johannes Schwab vermisst. Er bewohnt eine Einrichtung in Dillenburg und befand sich zu Untersuchungen im katholischen Krankenhaus in Gießen. Dort verließ er die Klinik in unbekannte Richtung. Johannes Schwab kann wie folgt beschrieben werden: 185 cm groß, 72 kg, graue strubbelige Haare, Bart, keine Zähne, Jeans, rotes Oberteil Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Gießen (0641-7006-3555) oder jede andere Polizeidienststelle.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

