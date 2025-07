Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 18-jährige Jaqueline Kaimer vermisst

Gießen (ots)

Seit Montag, 07.07.2025 gg. 13.40 Uhr wird die 18-jährige Jaqueline Kaimer von ihrer Wohnadresse in Grünberg vermisst. J. Kaimer ist ca. 170 cm groß und schlank. Sie trägt lange schwarze Haare und trägt eine Brille mit Goldrand. Zur aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt. Jaqueline Kaimer könnte sich im Großraum Wuppertal aufhalten und ist dort möglicherweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Wer hat Jaqueline Kaimer gesehen und kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Tel.: 06401-91430 oder an jede an der Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

