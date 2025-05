Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Suche nach vermisster 12-Jähriger

Gießen (ots)

Marburg: Seit Dienstag, 27.05.2025, gg. 20:10 Uhr, wird die 12-jährige Emanuela Farkas aus ihrer Wohngruppe in Cölbe vermisst. Sie ist ca. 155cm groß und hat dunkelblonde Haare. Zuletzt war sie mit einem T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Wer hat Emanuela Farkas nach ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg (Tel.: 06421/4060) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich im Anhang.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

