POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 15-jährige Leah Schönfeld aus Aßlar vermisst Aussehen verändert !

Seit Dienstag, 20.05.2025 gg. 22.00 Uhr wird die 15-jährige Leah Schönfeld von ihrer Wohnadresse in Aßlar vermisst. Leah Schönfeld hat ein altersgemäßes Aussehen, schlank, trägt rotblonde, schulterlange Haare und ist oft auffällig geschminkt. Bekleidet ist sie mit einer braunen Jacke, einem schwarzen Top und schwarzen Hosen. Wer hat Leah Schönfeld gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter der Tel.: 06441 - 918-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Im Rahmen der Vermisstensuche wurde bekannt, dass die Leah Schönfeld ihr Aussehen verändert hat. Daher erfolgt die Veröffentlichung der Fahndung erneut mit einem aktuellen Lichtbild.

