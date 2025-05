Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 13-Jähriger aus Büdingen vermisst

Gießen (ots)

Büdingen: Seit dem Morgen des 22. Mai 2025 (Donnerstag), wird der 13-jährige Artem Istomin vermisst. Das in Büdingen wohnhafte Kind wurde zuletzt in Gedern gesehen. Der Vermisste ist ca. 180 cm groß, hat kurze braune Haare und eine schlanke Statur. Bekleidet ist Artem mit einem beigen Kapuzenpullover, einer blauen Jeanshose sowie silberfarbene Nike-Schuhe. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Wer hat Artem Istomin nach seit seinem Verschwinden gesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel: 06042/96480) sowie jede andere Polizeidienststelle.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

