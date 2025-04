Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 13-jährige aus Jugendhilfeeinrichtung in Gedern vermisst

Gießen (ots)

Seit Donnerstag, 24.04.2025 gg. 12.00 Uhr wird die 13-jährige Marija Rogek aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Gedern vermisst. Sie wird beschrieben als 166 cm groß, schlank und hat braune schulterlange Haare. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, grauen Pullover, grauen Jogginghosen und schwarzen UGG Boots. Vermutlich führt sie einen blauen Müllsack und eine erdfarbene Tüte mit sich. Wer hat Marija Rogek gesehen und kann Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter der Tel.: 06042-96480 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )

