POL-GI: Landkreise Marburg-Biedenkopf: 13-jährige Alisha Khan aus Marburg vermisst

Landkreise Marburg-Biedenkopf: 13-jährige Alisha Khan aus Marburg vermisst

Gießen (ots)

Seit Sonntag, 20.04.2025 gg. 16.30 Uhr ist die 13-jährige Alisha Khan von ihrer Wohnadresse in Marburg abgängig. Sie wird als ca. 145 cm groß und schlank beschrieben. Sie trägt lange, schwarze Haare und hat braune Augen. Ihr Erscheinungsbild ist altersgerecht. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Näheres ist nicht bekannt. Wer hat Alisha Khan gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter der Tel.: 06421/406-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

