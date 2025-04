POL-GI: 65-Jährige aus Lollar vermisst

Gießen (ots) - Die seit dem 10.04.2025 vermisste 13- jährige aus Gedern konnte durch eine Streife der Bundespolizei in Frankfurt am Main angetroffen werden und wurde wohlbehalten an ihre Mutter übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung kann daher zurückgenommen werden. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu ...

