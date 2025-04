Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: 56-Jähriger aus Bad Vilbel vermisst

Gießen (ots)

Bad Vilbel: Seit Donnerstag, 17.04.2025, gegen 17:30 Uhr, wird der 56-jährige Andreas Grigoriadis vermisst. Zuletzt wurde er in Frankfurt im Bürgerhospital gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Herr Grigoriadis ist aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht orientiert und benötigt dringend medizinische Hilfe. Er kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 175 cm groß, schulterlanges, dünnes, ungepflegtes, dunkles Haar, eingefallenes Gesicht. Er wiegt ca. 65 kg und erscheint mager. Er hat auffallend gelblich-orange Haut und einen glasigen Blick. Er geht sehr langsam und spricht auch langsam, verwaschen und muss oft überlegen was er sagt, demnach macht er entsprechend Sprechpausen. Aktuelle Bekleidung: Orange/grünes T-Shirt mit zahlreichen Schriftzügen und Motiven auf dem Rücken, schwarze Jogginghose, grüne oder blaue Baseballjacke mit Lederimitaten an den Ärmel. Möglicherweise führt Herr Grigoriadis einen schwarzen Rucksack mit und trägt weiße Turnschuhe.

Hinweise bitte an die Polizei ind Bad Vilbel, Tel.: 06101-54600.

C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell