Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 69- jähriger Michael Demianczuk aus Seniorenzentrum vermisst

Gießen (ots)

Seit Montag, 14.04.2025 gg. 12.00 Uhr wird der 69-jährige Michael Demianczuk aus dem AWO-Seniorenzentrum in Gießen vermisst. Herr Demianczuk hat eine schmale Figur, graue Haare, einen Vollbart und trägt ein Brille. Er fährt einen elektrischen Rollstuhl und ist vermutlich dunkel gekleidet. Herr Demianczuk ist nicht orientiert und benötigt möglicherweise medizinische Hilfe. Wer hat Michael Demianczuk gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Tel.: 0641/7006-3755 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

