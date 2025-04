Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Suche nach vermisster 13-Jähriger

Gießen (ots)

Gedern: Seit Mittwoch, 09.04.2025, gg. 12.00 Uhr wird die Nadia Anna NOWAK aus Gedern von ihrer Wohnanschrift vermisst. Zur Personenbeschreibung: sie ist ca. 157cm groß, trägt kurze schwarz blonde Haare, eine Brille und einen Nasenring. Sie ist auffällig dünn. Seitens der Familie können keine Angaben zur aktuell getragenen Kleidung gemacht werden. In der Vergangenheit hielt sie sich mehrfach im Bereich des Hauptbahnhofs in Frankfurt/M. auf. Wer hat Nadia Anna seit ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel. 06042-96480) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche ist als Anlage beigefügt.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

