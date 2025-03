Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Suche nach Enise Yildiz aus Neustadt

Gießen (ots)

Neustadt: Seit den Morgenstunden des Freitag, 28. März 2025, wird die 32-jährige Enise Yildiz vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 8.15 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Neustadt (Hessen) gesehen. Sie benötigt möglicherweise medizinische Hilfe. Frau Yildiz hat ein südländisches Erscheinungsbild, ist schlanker Statur und ca. 169 cm groß. Sie weist ein sommersprossiges Gesicht sowie Pigmentflecken im Bereich des Halses auf. Bekleidet ist sie mit einem Kleid über der Hose und einem Kopftuch. Möglicherweise führt sie eine Handtasche mit. Wer hat Frau Yildiz gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort seit Freitagmorgen machen. Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf (Tel: 06428-93050) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

