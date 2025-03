Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 14-jährige Anzhela Stratulat aus Lahnau vermisst

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Seit Samstag, 15.03.2025, gg. 12.00 Uhr wird die 14-jährige Anzhela Stratulat aus der elterlichen Wohnung in Lahnau-Waldgirmes vermisst. Sie wird beschrieben als ca. 155 cm groß und schlank. Sie hat blondierte, schulterlange Haare und trägt diese meist offen. Bekleidet ist die 14-jährige mit einer schwarzen Jacke, grauen Jogginghosen und weißen Turnschuhen. Wer hat Anzhela Stratulat gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter der Tel.: 06441/918-0 oder an jede andere Polizeistation.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell