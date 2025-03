POL-GI: Wetteraukreis: 71-jährige aus Seniorenresidenz in Bad Nauheim vermisst

Gießen (ots) - Reiskirchen: Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind kam es am Dienstag, 04.03.2025, gg. 15.36 Uhr. Ein 33-Jähriger aus Buseck befuhr mit seinem Pkw die Ortsdurchfahrt von Reiskirchen OT Bersrod in Fahrtrichtung Beuern. In entgegengesetzter Fahrtrichtung hielt ein Linienbus an einer Bushaltestelle in der Talstraße. An ...

