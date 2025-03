Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 56-jähriger Klaus Hildebrand aus Marburg vermisst

Seit Freitag, 28.02.2025 gg. 18. 00 Uhr wird der 56-jährige Klaus Hildebrand vermisst. Dieser ist nicht von seiner Arbeitsstelle in Frankfurt am Main nach Hause zurückgekehrt. Herr Hildebrand ist ca. 178 cm groß, ca. 80 kg schwer und hat schüttere Haare. Weiterhin ist er Brillenträger. Bekleidet ist Herr Hildebrand mit einer grau-grünen Steppjacke, blauen Jeanshosen und Turnschuhen. Vermutlich ist er mit einem blauen Toyota Aygo mit dem amtlichen Kennzeichen MR-QV 382 unterwegs. Möglicherweise benötigt Herr Hildebrand ärztliche Hilfe. Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort bitte an die Polizeistation Marburg unter der Tel.: 06421/406-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

