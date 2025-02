Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gießen: Suche nach vermisstem 68-Jährigen aus Gießen.

Gießen (ots)

Seit Samstagmittag, 15.02.2025, wird der 68-jährige Herbert Bytomski aus einem Seniorenwohnheim in Gießen in der Grünberger Straße vermisst. Herr Bytomski benötigt Medikamente und Hilfe, er ist möglicherweise orientierungslos. Er kann wie folgt beschrieben werden: 68 Jahre alt, mitteleuropäische Erscheinung, 173 cm groß, kräftige Figur, kurze graue Haare, zum Haarkranz. Zur Bekleidung kann gesagt werden, dass er üblicherweise eine grüne Jacke trägt, möglicherweise auch einen schwarzen Zylinder. Wer hat Herrn Bytomski seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizei in Gießen (0641-7006-3755) oder jede andere Polizeidienststelle. Ein Foto des Vermissten befindet sich zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche im Anhang.

M. Frackenpohl, Polizeiführer vom Dienst

