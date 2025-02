Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Vermisstensuche nach 85-jähriger

Gießen (ots)

Seit heute Mittag wird die 85-jährige Renate Herbener vermisst. Letztmalig wurde sie in einer Bäckereifiliale An der Hessenhalle in Gießen gesehen. Die 85-jährige wird als klein und zierlich beschrieben und läuft in auffälligen Tippelschritten. Bekleidet ist Frau Herbener mit einer roten Jacke und einer weißen Mütze. Sie ist nicht in der Lage, sich alleine zu orientieren.

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle.

