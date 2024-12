Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 13-jährige aus Gießen vermisst

Gießen: Seit Donnerstag, 28.11.2024, gg. 23.00 Uhr, wird die 13-jährige Angelina Letizia KRANZ von ihrer Wohnanschrift vermisst. Zur Personenbeschreibung: sie ist ca. 160cm groß, ca. 42 Kg schwer und von normaler Statur. Sie hat schwarzes schulterlanges Haaar. Sie ist bekleidet mit einem schwarzen Mantel und einer grauen Hose. Sie hielt sich in der Vergangenheit bereits mehrfach im Bereich Frankfurt am Main auf. Letztmaliger Kontakt mit der Vermissten bestand am Samstag, 30.11.2024, im Bereich Ffm. Wer hat Angelina seit ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen (Tel. 0641/7006-6555) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Verwendung ist als Anlage beigefügt.

