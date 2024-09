Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 13-Jährige aus Marburg vermisst

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Marburg: Seit Freitag, 27.09.2024, 12.45 Uhr wird die 13-jährige Alexia Denisia GOGU aus einer Wohngruppe in Marburg-Cappel vermisst. Zur Personenbeschreibung: ca. 160 cm groß, ca. 50 Kg schwer, lange dunkle Haare, braune Augen. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Leggins und weiß-rosa Sneakern. Weiterhin führt sie einen rosafarbenen Rucksack mit sich. Wer hat Alexia Denisia seit ihrem Verschwinden in Marburg gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg (Tel.: 06421/406-0) oder jede andere Polizeidienststelle. Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Nutzung im Sinne der Vermisstensuche ist beigefügt.

B. Oppolzer (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell