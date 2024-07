POL-GI: Vermisster 9-jähriger Junge aus Garbenteich

Gießen (ots) - Marburg: Am Mittwoch, 24.07.2024, kam es gegen 21:35 Uhr in Marburg auf der B3 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Bad Kreuznach befuhr mit seinem Mazda die Kraftfahrstraße, aus Richtung Marburg-Mitte kommend, in Richtung Marburg-Süd, als er auf Höhe des Erlebnisbades nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr mit seinem Mazda 6 auf den nahegelegenen ...

mehr