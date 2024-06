Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 13-Jährige aus Rockenberg vermisst

Seit Donnerstag, 13.06.2024, gegen 22:30 Uhr, wird die 13-jährige Leyla Wolf vermisst. Sie wurde zuletzt an ihrem Wohnort in Rockenberg gesehen, hat aber auch Bezüge in den Bereich Gießen. Die Vermisste ist ca. 165 am groß, stämmiger Erscheinung und hat braune, offen getragene, lange Haare. Bekleidet ist sie mit einer rosa Hose, einem grauen Shirt mit Aufdruck sowie einem hellen Basecap. Wer hat die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033-70434011) oder an jede andere Polizeidienststelle.

L. Löw, Polizeiführein vom Dienst

