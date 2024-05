POL-GI: POL-GI: Suche nach 36-jähriger Vermisster aus Gießen 22.05.2024

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

Gießen (ots)

Gießen Gießen: Seit Dienstag, 21.05.2024, gegen 14:30 Uhr, wird die 36-jährige Frau Katharina Adler aus Gießen vermisst. Frau Adler konnte trotz intensiver Suchmaßnahmen nicht aufgefunden werden. Sie ist 162 cm groß, von schlanker Statur und trägt ihre blonden Haare zu einem Dutt geflochten. Bekleidet war sie zuletzt mit einer schwarzen Jacke (Hoodie), einer dunkelblauen Jeans und mutmaßlich dunkelblauen Wanderschuhen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei in Gießen (Tel.: 0641/7006-6555) oder an jede andere Polizeidienststelle.

L. Löw (Polizeiführerin vom Dienst)

