Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: 16-jährige Haxhere Ibishi aus Hüttenberg-Hochelheim vermisst

Gießen (ots)

Seit Montag, 13.05.2024, ca. 13:00 Uhr wird die 16-jährige Haxhere Ibishi aus Hüttenberg-Hochelheim vermisst. Letztmalig wurde die Haxhere Ibishi an der Käthe-Kollwitz-Schule in Wetzlar gesehen, seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Hinweise auf den Aufenthaltsort der Haxhere bitte an die Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441-918-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

