POL-GI: 68-jähriger Joachim Krause aus Gießen-Wieseck vermisst

Gießen (ots) - Eine 58-Jährige aus Laubach befuhr mit ihrem Pkw am Mo., 12.02.24 gegen 19:25 Uhr die L3481 vom Münsterer Kreuz kommend in Richtung Wetterfeld. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 58-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste geborgen werden. Sie verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der ...

