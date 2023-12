POL-GI: Suche nach vermisster Person in Marburg

Gießen (ots) - Marburg: In den frühen Morgenstunden, am Samstag, 09.12.2023, gg. 01.30 Uhr, kollidierte ein PKW auf der sogenannten Stadtautobahn mit einem Fußgänger. Ein 23-jährige Mann, der aus bislang ungeklärter Ursache zu Fuß auf der Überholspur der B3 unterwegs war, wurde beim Zusammenprall mit einem PKW so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 17-Jährige (Begeleitetes Fahen ab 17 ...

