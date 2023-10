Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Vermisster 86-Jähriger aus Greifenstein-Odersberg

Gießen (ots)

Greifenstein-Odersberg: Seit Sonntag, 29.10.2023, 13.30 Uhr, wird der 86-jährige Herr Karl-Heinz Peter vermisst. Herr Peter verließ gg. 13.30 Uhr seine Wohnanschrift in Ortesberg und kehrte bislang nicht zurück. Herr Peter, der an Demenz erkrankt ist, ist ca. 170 cm groß, hat eine kräftige Figur und kurz geschnittene graue Haare. Bekleidet ist er mit einer Jeanshose, blauem Pullover, dunkelblauer Steppjacke und schwarzer Schirmmütze. Zudem müsste er einen bunten Regenschirm mit sich führen. Hinweise zum Verbleib von Herrn Peter bitte an die Polizeistation in Herborn, Tel. 02772-47050, oder jede andere Polizeidienststelle richten.

