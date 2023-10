POL-GI: Vermisste 14-jährige Hasina Subhani aus Herborn

Gießen (ots) - Seit dem 30.09.2023, gg. 12.00 Uhr wird der 74-jährige Herr Dr. Kindermann vermisst. Er hat ein Pflegeheim in Lich verlassen und sich zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt. Herr Dr. Kindermann ist nicht in der Lage sich zu orientieren. Er ist ca. 167cm groß und ca. 80kg schwer. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Stoffhose, einem blauen ...

Ein Dokument

mehr