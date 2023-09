Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK-Gießen Vermisstensuche nach 45-Jährigem

Gießen (ots)

Gießen: Seit Dienstag, 05.09.2023, gg. 02:00 Uhr, wird der 45-jährige Andreas HOFSTETTER aus Mücke-Merlau von der Notaufnahme eines Krankenhauses in der Gießener Innenstadt vermisst. Herr Hofstetter benötigt dringend medizinische Hilfe. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165 cm groß, ca. 80 Kg schwer, helles T-Shirt mit schwarzem Print auf der Brust, kurze grau-schwarze tarnfarbene Hose, Gummisandalen. Wer hat Herrn Hofstetter nach seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen (Tel. 0641/7006-6555) oder jede andere Polizeidienststelle.

T. Hahn, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell