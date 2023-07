Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Suche nach Vermisstem 53-Jährigen

Gießen (ots)

Langgöns: Seit Sonntag, 16.07.2023, gg. 10:55 Uhr, wird der 53-jährige Thomas VÖLK von seiner Wohnanschrift in Langgöns vermisst. Herr V. ist mit seinem dunkelblauen Pkw Ford Fokus, mit dem Kennzeichen GI-TV 70, unterwegs. Herr V. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, hellgraue Haare, 3 Tage Bart, Bauchansatz und Brillenträger. Er ist mit einem hellblauen T-Shirt und einer Jeans bekleidet. Wer hat Herrn V. nach seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen (Tel. 0641/7006-6555) oder jede andere Polizeidienststelle. Ein Foto des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Suche befindet sich im Anhang.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

