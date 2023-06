Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: 73 Jahre alter Mann aus Gießen vermisst

Gießen (ots)

Seit Mittwoch, 06. Juni, 12.50 Uhr wird der 73jährige Helmut Sperner aus Gießen vermisst. Herr Sperner ist 175 cm groß, von schlanker Statur und hat schüttere Haare. Er ist mit einer blauen Jeans, einem Poloshirt, einem beigefarbenen Blouson und dunkelblauen Schuhen bekleidet. Außerdem trägt Herr Sperner eine blaue Kappe. Herr Sperner ist nicht in der Lage sich zu orientieren. Die Polizei bittet nun um Hinweise über den möglichen Aufenthaltsort von Herrn Sperner. Wer ihn gesehen hat oder einen Hinweis geben kann, wendet sich bitte an den Kriminaldauerdienst in Gießen unter der Telefonnummer 0641-70062555 oder an jede andere Polizeidienststelle.

