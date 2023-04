Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Die 89-jährige Marie Luise Nachtigall vermisst

Ein Dokument

Gießen (ots)

Seit Sonntag, 30.04.2023, 11:20 Uhr wird die 89-Jährige Fr Marie Luise Nachtigall aus dem Krankenhaus in Gießen vermisst. Fr Nachtigall hat dunkle kurze leicht gewellte Haare, schlanke Statur und ist mit einer hellbraunen Leggins und einem rosa-beigen Strickpulli bekleidet. Weiterhin führt Frau Nachtigall einen Rollator mit sich. Frau Nachtigall ist nicht in der Lage sich zu orientieren. Bei Antreffen bitte Nachricht an jede Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell