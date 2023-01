Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: 14-Jähriger aus Grünberg vermisst

Gießen (ots)

Grünberg:

Seit Donnerstag, 19.01.2023, gg. 16:30 Uhr wird der 14-Jährige Sebastian KÖKER von seiner Wohnanschrift in Grünberg vermisst. Zur Personenbeschreibung: Er ist ca. 175cm groß, schlank, hat braune kurze Haare. Er ist vermutlich bekleidet mit einer schwarzgrauen Lonsdale Filzjacke, schwarzen Jeans und braunen Stiefeln. Wer hat den Vermissten zuletzt gesehen und wer kann Angaben über seinen aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen (Tel. 0641/7006-6555)oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto des Vermissten zur redaktionellen Nutzung ist beigefügt.

J. Krätschmer (Polizeiführer vom Dienst)

