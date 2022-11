POL-GI: Wetteraukreis: Vermisstensuche

Gießen (ots) - Am heutigen Mittwochabend, 09.11.2022, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der Strecke zwischen Wetzlar und Dutenhofen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Die 38-jährige Fahrerin eines Kompaktwagens befuhr die L 3451 vom Leitz-Kreisel in Richtung Dutenhofen und geriet auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort prallte sie gegen einen entgegenkommenden Omnibus, der ohne ...

mehr