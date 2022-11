POL-GI: Vermisste Person in Stadtallendorf

Gießen (ots) - Grßen-Linden: Gegen 04:30 Uhr wurde ein Einbruch in ein Schmuckgeschäft im Industriegebiet Großen-Linden gemeldet. Offensichtlich sind derzeit unbekannte Täter mit einem silbernen VW-Golf IV, Kennzeichen unbekannt, in den Eingangsbereich des Schmuckladens gefahren. Hier wurde eine unbekannte Menge an Schmuck entwendet. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Golf IV vom Tatort in unbekannte ...

mehr