Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Vermisste Person

Gießen (ots)

Seit dem 20.08.2022 wird der 82-jährige Winfried Seelmann vermisst. Herr Seelmann verließ in den Nachmittagsstunden zu Fuß ein Altenwohnheim in Cölbe in unbekannte Richtung. Er ist nicht orientiert und benötigt Medikamente. Er wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 165cm groß, schmale Statur mit Bauch und hat graue kurze Haare. Er trägt ein gelbes Poloshirt. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg (06421/406-0).

