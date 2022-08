POL-GI: LK Gießen: Vermisstensuche

Gießen (ots) - Bezüglich der Pressemitteilung vom 06.08.2022, 11.34 Uhr wird hiermit mitgeteilt, dass Frau Görlich zwischen Marburg, Lahnberge und Bauerbach in einem unwegsamen Gelände verletzt aufgefunden wurde. Rettungskräfte brachten sie zur Überprüfung in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: E. Broers Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: ...

mehr