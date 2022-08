POL-GI: Vermisste Person

Gießen (ots) - Dietzhölztal: Am 02.08.2022, gegen 21:55 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen den Ortsteilen Mandeln und Steinbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger aus Dietzhölztal fuhr auf einem Kleinkraftrad-Roller von Mandeln in Richtung Steinbrücken. Ein 23-Jähriger aus Haiger kam ihm mit seinem VW-Golf entgegen und kollidierte am Ende einer langgezogenen Linkskurve mit dem Rollerfahrer. ...

