POL-GI: Büdingen: 13-jähriges Mädchen aus Büches vermisst

Gießen (ots) - Karben: Auf dem Parkplatz der Verbrauchermärkte der Bahnhofstraße in Karben kam es am Samstag, 02.07.2022, zwischen 16.45 und 17.15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein geparkter, weißer VW-Golf von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Vilbel (06101-54600) zu melden. Rückfragen bitte an: U. Struck ...

