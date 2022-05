POL-GI: 15-jähriger Maximilian S. aus Wieseck vermisst

Gießen (ots) - Am 28.05.2022, gegen 00:15 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Deutscher aus Karben mit seinem Motorrad Honda CBR 650 auf der Landstraße von Niederdorfelden nach Rendel. Beim Überholen eines Pkw verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Mann verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit weiteren Ermittlungen zum ...

mehr