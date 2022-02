Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gießen: 78-jährige aus Gießen, Kleinlinden vermisst

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Seit Mittwoch, 23.02.2022, vormittags wird die 78-jährige Frau Gisela WICKMANN von ihrer Wohnanschrift in Gießen-Kleinlinden vermisst. Frau Wickmann benötigt dringend medizinische Hilfe. Zur Personenbeschreibung: Frau W. ist ca. 160cm groß, ca. 70Kg schwer und hat schulterlange dunkelblonde Haare. Sie war zuletzt mit einer hellen, lilafarbenen Jacke bekleidet. Die weitere Bekleidung ist derzeit unbekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen (0641/7006-2555) oder jede andere Polizeidienststelle.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell